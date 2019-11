Ex-pistier Tourné over crashes in Gent: "Noodlot, want baan is veiliger dan weg"

De eerste avond in Gent werd gisteren geneutraliseerd na de zware crash van Thijssen later op de avond. "Een neutralisatie hebben we nog niet vaak meegemaakt", vertelt de dubbele winnaar in Gent, die ook voor deze 79e editie de commentaar zal verzorgen op Sporza. "Het is van Galvez geleden dat de wedstrijd nog eens geneutraliseerd werd." De Spanjaard Isaac Galvez kwam in 2006 om het leven na een zware val op de 5e avond.

Tourné was gisteren in het Kuipke. Wat is zijn conclusie? "Het is een spijtig ongeval. Dat kun je niet altijd vermijden. Maar het gebeurt zelden. Het is gewoon het lot, een momentopname."

Op een piste rijden gebeurt aan hoge snelheden op een steile helling. Met de veiligheid ziet Tourné geen probleem: "Ze vragen me nu of de baan sportgevaarlijk is. Maar ik vind het veiliger dan op de weg fietsen. Maar je kunt niet alles uitsluiten. Die twee valpartijen op dezelfde avond is gewoon het noodlot."

Gent is een kleine piste van 166 meter en bochten met een hellingsgraad van 48 procent. Ervaring is belangrijk, maar die hebben de 21-jarige Thijssen en de 34-jarige Cavendish. "Ondanks dat kun je een val niet uitsluiten. Je maakt eens een verkeerde beweging. Je rijdt ook op de piste zonder remmen en je kunt niet freewheelen. En als er iets gebeurt, zijn er ook maar 2 uitwegen: langs onder of langs boven."