Bardet laat (voor het eerst) de Tour links liggen: "Wil schitteren in Giro"

Bardet: "Ik wil schitteren in de Giro"

Geen Romain Bardet in de Tour volgend jaar. De Franse berggeit van AG2R en ploegmaat van Olivier Naesen wil zich focussen op de Giro.

"Ik heb nooit mijn wens om deel te nemen aan de Giro in mijn best mogelijke vorm verborgen. Ik wil er schitteren", laat Bardet weten.

"Het uur is aangebroken om me open te stellen voor nieuwe horizonten en ik kijk ernaar uit om me te focussen op 3 nieuwe, grote doelen. (Giro, Olympische Spelen, wereldkampioenschap)"

"Het was niet gemakkelijk om de Tour op te geven. Het is een wedstrijd die me zoveel heeft gegeven en waar ik enorm van hou. Maar ik wil een vervolg breien aan dit mooie verhaal en er het jaar nadien sterker terugkeren", aldus Bardet.