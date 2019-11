Courtois is vol vertrouwen: "Ik heb het geloof in mezelf nooit verloren"

Voor Thibaut Courtois was de trip van Madrid naar Tubeke er eentje zonder al te veel zorgen. Courtois is de jongste matchen onklopbaar in doel. "Het gaat goed met mij", glimlacht de doelman. "En dat zou ik een maand geleden ook geantwoord hebben."

Courtois kreeg, onder meer na de 2-2 van Club Brugge bij Real, veel kritiek. "Het is niet omdat er na één match plots kritiek komt en een stormpje ontstaat, dat ik daardoor opeens niet goed bezig ben."

"Ik heb het geloof in mezelf nooit verloren, maar het is wel leuker als je met 5 clean sheets naar hier kunt komen. Ik verlies mijn zelfvertrouwen nooit, ben goed blijven trainen en je moet gelukkig zijn dat je kunt voetballen."

"De kritiek in de Spaanse pers? Ik lees geen kranten. Het enige waar ik aandacht aan besteed, is wat mijn trainer, mijn ploegmaats en de mensen die weten wat het is om doelman te zijn zeggen. Wie nooit keeper is geweest, weet niet hoe het gaat."

"Als je niet bij de besten bent en je slikt doelpunten, zal niemand iets schrijven, omdat ze vinden dat het normaal is. Als je tot de besten behoort, denken de mensen dat je alles zal stoppen."