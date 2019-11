Rode Duivel Cobbaut: "Ik had mijn selectie totaal niet zien aankomen"

"Ik besef het nog niet helemaal", vertelde Elias Cobbaut vandaag aan Peter Vandenbempt.

"Dit is wel als een eerste schooldag. Je bent wel nerveus voor je nieuwe omgeving. Maar een voetballer moet zijn zenuwen onder controle krijgen."

"Ik denk dat de mensen rond mij het meer beseffen dan ik. Ik was zelf ook wel geschrokken van het nieuws. Ik had met mijn vriendin een weekendje Amsterdam gepland, maar dat hebben we dus afgezegd. Ik had mijn selectie totaal niet zien aankomen."

"Ik zal vooral genieten op training en probeer zo veel mogelijk op te pikken voor de toekomst. Ik kijk naar hoe de anderen trainen en leven en wil zo veel mogelijk leren."

Het aantal linksvoetige verdedigers bij de Duivels is erg schaars. "Het is een kans en daar ben ik heel blij mee. Je kunt wel zeggen dat het heel snel is gegaan voor mij. Het is heel fijn, maar ik moet met mijn voeten op de grond blijven en moet blijven werken. En ik moet ervoor zorgen dat deze opportuniteit nog meerdere keren kan voorvallen."

Door de blessures van onder meer Vertonghen en Vermaelen kan Cobbaut misschien zelfs spelen. "Wie weet. Het zou mooi zijn als ik een minuut of 30 seconden kan spelen."

Tijdens de afscheidsmatch van Vincent Kompany was Cobbaut plots ploegmaat van Sergio Agüero en speler onder coach Pep Guardiola. Is dit nog een trapje hoger? "Ik vind dit toch straf, ja. Dit is voor je eigen land. Ik heb er zelf voor gewerkt en het is straffer dan de kleedkamer delen met Agüero en Guardiola."