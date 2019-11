Neuville: "Het is een hele eer te kunnen zeggen dat ons team wereldkampioen is"

In september 2012 kondigde Hyundai Motorsport tijdens de motorshow van Parijs hun terugkeer in het wereldkampioenschap rally aan. In januari 2013 werd Michal Nandan aangesteld om het team te leiden. Enkele maanden later vervoegde Alain Penasse het team en werd de Hyundai i20 Coupe WRC voorgesteld tijdens de Geneva Motor Show.

Vervolgens werd de wagen verder ontwikkeld en getest om op 5 november de eerste rijder aan te kondigen. Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul werden het eerste duo dat werd voorgesteld. In de Monte Carlo van 2014 debuteerde het duo met hun nieuwe wagen. In de eerste klassementsrit raakte Neuville een paaltje en moest opgeven.

In augustus 2014 wonnen Thierry Neuville en Hyundai in Duitsland hun eerste WK-rally. Dani Sordo maakte het Hyundai-feest compleet door als tweede te eindigen in die rally. De eerste zege en de eerste dubbel waren een feit voor het Zuid-Koreaanse team met als thuisbasis het Duitse Alzenau.

Na zijn zege in Duitsland zou Neuville nog 11 keer op het hoogste schavotje staan, wat zijn totaal op 12 zeges brengt, en 4 keer als tweede eindigen in de eindstand het WK. Begin dit jaar verving Andrea Adamo Michal Nandan als teammanager. 2019 was een succesvol jaar voor Hyundai met als hoogtepunt de wereldtitel bij de merken.