James en Davis bedanken Kuzma voor beste start van Lakers sinds 2010

Dankzij de overwinning in Phoenix prijken de Los Angeles Lakers met 8 overwinningen en 2 nederlagen op kop in de Western Conference. Het is de beste seizoensstart voor de Lakers sinds 2010. Toen was ene Kobe Bryant nog de ster in de Staples Arena en begonnen de Lakers met 8 overwinningen aan het seizoen, waarna 2 nederlagen volgden.