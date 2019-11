Van Impe: "Het is spijtig dat hij nooit zijn Ronde van Frankrijk kon winnen"

"Het was een ongelooflijk goeie coureur, maar ook als mens"

"Ook als mens was hij ongelooflijk. Als ik Raymond na een paar dagen weer zag, nam hij me altijd eens goed vast. Altijd een rustig praatje. Nu is het wel een 3-tal jaar geleden dat ik hem nog heb gezien. Hij was uitgenodigd op mijn feest 3 jaar terug, toen zijn we toch een hele dag samen geweest."

Poulidor was 9 jaar ouder dan Van Impe, maar dat hinderde de twee hun band allesbehalve. "En Raymond zeker niet", lacht Van Impe. "Hij was een van de eerste renners die zo lang mee ging en altijd goed was. Toen ik de Ronde van Frankrijk won, heb ik dikwijls moeten duelleren tegen hem. Het was een ongelooflijk goeie courreur."

Wat voor iemand was Poulidor nu juist? "Een heel joviale mens. Het was altijd een plezier om met hem te praten. Ik heb altijd een goeie band met hem gehad, ondanks dat hij vaak mijn tegenstander was."

"Spijtig dat hij nooit zijn Ronde van Frankrijk kon winnen"

Met Poulidor sterft er een renner met een naam als een klok. Hoe moeten we "Poupou" herinneren? "Wat mij altijd blijblijft, is dat Raymond echt altijd aanwezig was. Zeker in de Ronde van Frankrijk. Hij presteerde er ook altijd goed, maar ja. Als eeuwige tweede. Al heeft hij natuurlijk ook grote wedstrijden gewonnen. Maar als er nu iemand tweede wordt, zeggen ze: het is een Raymond Poulidor. Dat zal altijd zo blijven bestaan, denk ik."

Naast zijn talloze 2e plaatsen, won Poulidor ook enorm veel wedstrijden. "Natuurlijk mogen we dat ook niet vergeten. Het was een heel goede renner, maar het was toch echt spijtig voor hem dat hij nooit de gele trui won in zijn Ronde van Frankrijk. Hij botste altijd tegen een Anquetil, Merckx of iemand anders die tegen zijn wielen kwam rijden."

Het nalatenschap van Poulidor is evenwel helemaal verzekerd. In het veld, op de weg en op de mountainbike rijdt ene Mathieu van der Poel rond. Hij zag met Poulidor zijn grootvader overlijden. "Daar was hij toch zo fier op. Het eerste wat hij zei als we elkaar zagen, ging over zijn 2 kleinkinderen."

"Het nieuws kwam onverwacht, maar we voelden het misschien wel ergens aankomen. We vernamen wel dat hij niet goed was en al in een coma lag. Maar het komt toch hard aan", aldus Van Impe.