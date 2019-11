Red Dragons spelen tegen Duitsland, Slovenië en Tsjechië op kwalificatietoernooi voor Tokio

België (CEV-6) is voor het olympisch kwalificatietoernooi dat in januari in Berlijn plaatsvindt, ondergebracht in groep A met gastland Duitsland (CEV-10), Slovenië (CEV-7) en Tsjechië (CEV-11). In groep B zitten Europees kampioen Servië (CEV-1), Frankrijk (CEV-3), Bulgarije (CEV-8) en Nederland (CEV-9).