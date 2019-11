Racisme-slachtoffer Mununga: "Clubs verplichtten me mijn tranen te verdringen"

Mununga: "Helaas is racisme een banaliteit geworden"

Met een handleiding van 60 pagina's probeert de Pro League zijn clubs te ondersteunen in de strijd tegen racisme, homofobie en discriminatie in het voetbal. Om te tonen welke gevolgen dergelijke spreekkoren kunnen hebben op individuen, nodigde de Pro League enkele slachtoffers uit voor eenpanelgesprek. Daarin viel vooral Joachim Mununga op met een pakkende getuigenis.

De voormalige voetballer met Congolese roots was tijdens voetbalwedstrijden meermaals het slachtoffer van racistische spreekkoren. "Ik draag nog veel rancune en haat met me mee. Ik vind het zelfs heel moeilijk om erover te praten. Racistische spreekkoren: dat is pure verkrachting."

"Als ik Pierre François (CEO van de Pro League, red.) hoor zeggen dat het een complex probleem is, word ik opnieuw kwaad", aldus de 31-jarige 'Joe'. "Er moet dringend tegen opgetreden worden. Op bepaalde momenten voelde ik me in de steek gelaten. Ik ben nooit ondersteund geweest door mijn clubs of ploeggenoten. Zij verplichtten me bijna om mijn tranen te verdringen."

Tijdens zijn voetbalcarrière had Mununga nooit zin om het probleem aan de kaak te stellen. "Je wil op dat moment niet in de spotlights staan, maar gewoon verdwijnen. Door mijn getuigenis zou ik opnieuw anders behandeld worden. Dat is net wat ik niet wilde. Je hoopt dat je coach en ploeggenoten bij racistische spreekkoren de match stilleggen. Of dat supporters zich keren tegen de mensen die dergelijke pijnlijke dingen roepen. Maar dat is nooit gebeurd."

"Helaas is racisme een banaliteit geworden. Daarom is sensibilisatie en opvoeding belangrijk voor iedereen die in een stadion komt. Er moet meer aandacht voor zijn, want zulke kwetsende woorden draag je een leven lang mee", getuigde de ex-speler van KV Mechelen, Moeskroen en Beerschot.