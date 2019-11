Rusland speelt in oude shirts tegen Rode Duivels na heibel over nieuwe

Het Duitse sportmerk Adidas stelde maandag niet alleen het nieuwe shirt van de Rode Duivels voor, ook andere nationale teams werden in het nieuw gestoken. Een van die landen is Rusland, zaterdag tegenstander van de Rode Duivels in de voorlaatste EK-kwalificatiematch. Alleen is in Rusland heibel ontstaan over het nieuwe ontwerp.

Op het nieuwe shirt zijn de kleuren van de Russische vlag te zien, maar in omgekeerde volgorde. De Russische vlag bestaat - van boven naar beneden- uit wit, blauw en rood. Het nieuwe shirt is rood met wit en blauw aan de mouwen. Daar kan je de omgekeerde vlag in zien en dat wordt door sommigen niet gesmaakt in het nationalistische Rusland.

De Russische federatie heeft alvast beslist om tegen België in zijn oude uitrusting te spelen. Vertegenwoordigers van de Russische bond zullen zeer binnenkort met hun kledingsponsor rond de tafel zitten om het probleem te bespreken. Het nieuwe truitje werd intussen wel al te koop aangeboden in Rusland.