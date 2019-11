Thijssen verblijft op dienst intensieve zorg met breuken en kleine hersenbloedingen

Gerben Thijssen ging gisteren op de openingsavond zwaar onderuit na een botsing met de 19-jarige Deen Frederiksen. De jonge renner bleef een tijd roerloos op de piste liggen, kwam pas na verloop van tijd weer bij bewustzijn en verliet het Kuipke uiteindelijk in een ziekenwagen.

"In eerste instantie had Gerben zijn sleutelbeen en 3 ribben gebroken", legt perschef Philippe Maertens (Lotto-Soudal) uit aan onze redactie. "Zijn toestand is gelukkig stabiel, maar hij was op zijn hoofd neergekomen en in het ziekenhuis hebben de artsen 3 kleine hersenbloedingen vastgesteld op een scan."

"Om die reden houden ze Gerben nu enkele dagen op de dienst intensieve verzorging. Vandaag en de komende dagen zijn cruciaal om te zien in welke richting zijn toestand evolueert."

Het was gisteravond muisstil in het Gentse Kuipke. Maertens: "Het was ijskoud, maar je zag snel aan de mensen rond hem dat er geen sprake van paniek was. Dat vond ik nog geruststellend, want het was geen fijne avond."

Na de val van de Lotto-renner besliste de organisatie snel om een punt te zetten achter de eerste avond. "Daar is het publiek fantastisch mee omgegaan", vindt Maertens. "De toeschouwers onthaalden de beslissing op een applaus."

Thijssen zal vandaag nog extra onderzoeken ondergaan. In de Zesdaagse wordt in princiep het programma van de tweede dag vanavond afgewerkt zoals voorzien.