FOTO: Oranje-gekte bij (sommige) Duivels, rest gaat voor sobere herfstlook

De Rode Duivels zijn voor het laatst dit jaar samengekomen in Tubeke. Daar maken ze zich op voor het belangrijke duel tegen Rusland en de thuismatch tegen Cyprus. De herfst is duidelijk in het land want de jassen en dikke truien werd uit de kleerkast gehaald. Eden Hazard en Romelu Lukaku sprongen - letterlijk - het meest in het oog met hun keuze voor modekleur oranje.