Berdych wou zaterdag afscheid nemen maar vader verklapt het nieuws

Tomas Berdych werd de afgelopen jaren achtervolgd door blessureleed en dat is hem nu te veel geworden. De Tsjech heeft beslist om zijn racket aan de haak te hangen en wou in stijl zijn afscheid aankondigen op de ATP Finals in Londen, maar dat liep even anders.

Zijn vader verklapte het nieuws al aan een Tsjechische tabloid. Daarna kwam de tennisser zelf met het nieuws naar buiten op Twitter dat het de bedoeling was om pas zaterdag de aankondiging te doen. "Maar met de social media van tegenwoordig is het bijna niet mogelijk iets stil te houden", aldus de voormalige nummer 4 van de wereld.

Berdych stond jaren achtereen in de mondiale top tien en gold als grote uitdager van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar hij wist de drie niet te overtreffen. De Tsjech won nooit een grandslamtoernooi en stond slechts één keer in een finale. In 2010 verloor hij de finale op Wimbledon van Nadal.

De twee grootste triomfen beleefde Berdych in de Daviscup. Met Tsjechië was hij zowel in 2012 als in 2013 de beste. De afgelopen twee jaar zakte Berdych door aanhoudend blessureleed steeds verder af. Hij neemt afscheid als nummer 103 van de wereld.