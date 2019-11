Ook Amerikaanse atleten zijn fors gekant tegen hervormingen Diamond League

Een groep Amerikaanse atleten heeft in een open brief aan IAAF-voorzitter Sebastian Coe fors uitgehaald tegen de hervorming van de Diamond League, die vanaf volgend jaar vier onderdelen (200m, steeplechase, discuswerpen en hink-stap-springen) minder zal tellen in het merendeel van de meetings. De IAAF heeft volgens de atleten "geen voeling met de werkelijkheid".