Frankfurt-aanvoerder is 7 weken geschorst voor rel met Freiburg-coach

In Freiburg-Frankfurt kwam er in de slotfase van de wedstrijd even kortsluiting in de koker van Frankfurt-aanvoerder David Abraham. Abraham wilde een bal snel weer in het veld brengen aan de zijlijn, maar ramde in al zijn hevigheid Freiburg-coach Christian Streich.

De schouderduw van Abraham werd gevolgd door duw- en trekwerk met de andere spelers en leden van de technische staf van beide clubs.

Aanstoker Abraham kreeg rood en wordt voor zijn provocatie 7 weken geschorst, tot 29 december. Dat betekent dat hij de komende 6 Bundesliga-wedstrijden van zijn club mist. Er werd hem ook een boete van 25.000 euro opgelegd.