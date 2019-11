Leonard klopt ex-team Toronto wel, Walker bezorgt Boston 8e zege op een rij

Leonard keek in het Staples Center zijn vorige team in de ogen, dat hij vorig seizoen de allereerste titel in de geschiedenis bezorgde. Offensief blonk hij niet uit (12 ptn, 9 balverliezen), maar met 11 rebounds en 9 assists droeg hij meer dan zijn steentje bij. Vooral in het slot maakte hij mee het verschil.

Toronto, dat 48 uur eerder in dezelfde zaal nog de zegereeks van de Lakers stopte, kraakte in het vierde kwart (25-10). Leonard kreeg de steun van Lou Williams (21 ptn) om nu net als Toronto 7 zeges en 3 nederlagen te tellen in de Eastern Conference.