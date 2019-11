Villa denkt aan voetbalpensioen en wordt clubeigenaar in de VS

De aanvaller zal, samen met de Amerikaanse zakenman Jonathan Krane, het team in de wijk Queens, in New York, oprichten.

"Ik hou van de cultuur, het eten, de mensen en hun passie voor het leven en voetbal", legde Villa uit bij de voorstelling van het nieuwe project.

"Ik hou van Queens. De buurt is heel speciaal voor mij. Ik kan geen betere locatie voor een nieuwe voetbalclub bedenken."

Villa kende een rijkgevulde carrière bij onder meer Valencia (2005-2010), FC Barcelona (2010-2013), Atlético Madrid (2013-2014), Melbourne City (2014) en New York City (2014-2018). Sinds december vorig jaar staat hij in Japan onder contract bij Kobe.

Als international is Villa de topschutter aller tijden van Spanje. Hij scoorde 59 keer in 98 interlands en werd met La Roja twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en wereldkampioen (2010).