Scherpschutters van Europa: wie verovert dit jaar de Gouden Schoen?

Seizoen na seizoen eindigt Sergio Agüero hoog in de topschuttersstand in de Premier League. In 2014-2015 was hij zelfs de allerbeste met 26 goals. Daar is hij nog ver van verwijderd, maar met 9 stuks in 11 matchen is hij opnieuw op de goede weg. Alleen op Anfield wil het nooit lukken. In 11 bezoekjes aan het stadion van Liverpool scoorde de Argentijn nog nooit.