Zidane, Mbappé, Henry en andere wereldsterren huldigen Tony Parker

Tony Parker verdedigde in zijn carrière 17 jaar lang de kleuren van de San Antonio Spurs. 4 keer leidde de pointguard het team naar de NBA-titel: in 2003, 2005, 2007 en 2014.

Vannacht eerden de Spurs Parker met een afscheidsceremonie van een uur, getiteld "Merci Tony". Coach Gregg Popovich en voormalige ploegmaats Tim Duncan en Manu Ginobili bezongen de lof van Parker, wereldsterren spraken de Fransman toe in een video.

Topvoetballer Kylian Mbappé had het over "een legende die veel indruk heeft gemaakt", Real-coach Zinédine Zidane noemt Parker "een voorbeelde voor jonge basketbalspelers", de voormalige goalgetter Thierry Henry schetst zijn vriend als "een rots in de branding".

Op het einde van de ceremonie ging ook Parkers shirt met pensioen. Het truitje met rugnummer 9 hangt nu in de nok van de Spurs-arena in San Antonio.