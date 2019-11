Liverpool-City zindert nog na: Sterling uit Engeland-kern geweerd na opstootje met Gomez

Volgens de Daily Mail was er gisteren op het trainingscentrum van de Engelse selectie een confrontatie tussen Sterling en Gomez en moesten teammaats tussenbeide komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen. De topper Liverpool-City (3-1) van daags tevoren zou de aanleiding geweest zijn.

Later op de avond kwam er een persbericht van de Engelse bond met commentaar van Southgate: "We hebben beslist om Raheem niet te weerhouden voor de match van donderdag tegen Montenegro. Een van onze grote uitdagingen en ook een van onze grote sterktes was om de de rivaliteit van de clubs weg te houden van de nationale ploeg. Jammer genoeg waren de emoties van de wedstrijd van gisteren (zondag) nog levendig aanwezig." Sterling en Gomez kregen het in de topper met elkaar aan de stok en dat zinderde blijkbaar daags nadien nog na.

Southgate: "Ik denk dat we de goede beslissing hebben genomen voor de ploeg. De beslissing kwam er in akkoord met het hele team. Het is belangrijk dat we de spelers steunen en ons concentreren op de match van donderdag."

Sterling is een van de sleutelspelers bij Engeland in de voorronde van Euro 2020 met 8 goals in 6 wedstrijden. Een draw donderdag op Wembley volstaat voor een ticket voor het EK. Over de match op 17 november in Kosovo wordt niets verteld.