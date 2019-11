Wijnants: "Belangrijkste problemen van Mazzu waren bescheidenheid en communicatie"

Stef Wijnants, kenner van het Limburgse en vaderlandse voetbal, ziet verschillende redenen waarom de mayonaise met Felice Mazzu in Genk niet gepakt heeft. En hij kijkt bij Radio 2 Limburg ook al naar een opvolger. "Er is genoeg kwaliteit aanwezig om het beter te doen", vindt Wijnants alvast.

Na het geweldige kampioenenjaar onder Philippe Clement vond het bestuur van Genk Felice Mazzu in Charleroi en gaf het hem zijn eerste kans bij een Belgische topclub. Maar na 14 competitiematchen staat Genk pas 9e na 6 nederlagen. Het verlies thuis tegen Gent afgelopen zondag deed de boeken toe voor Mazzu. Wijnants somt enkele redenen op waarom het huwelijk zo snel strandde: "Het bestuur gaat er misschien wat licht overheen dat er toch een aantal sterkhouders vertrokken zijn, van wie ze gedacht hadden dat ze ze sneller zouden kunnen worden vervangen. Dat is niet gebeurd." "Ze hebben ook een trainer binnengehaald die bij Charleroi 6 jaar lang een ander soort tactiek heeft toegepast. Hij had er daar succes mee, maar in Genk moest hij het toch anders gaan doen." Wijnants ziet evenwel nog 2 belangrijkere elementen: "Ten eerste de bescheidenheid van Mazzu. Dat is natuurlijk een mooie eigenschap als mens. Maar als trainer moet je daar soms overstappen. Hij is een beetje als Alice in Wonderland in Genk terechtgekomen, alsof het een sprookje was. Hij, de mijnwerkerszoon uit Charleroi, die plots de landskampioen mocht gaan trainen. Daar heeft hij te lang mee opgescheept gezeten, vind ik." "De vierde en laatste reden zijn communicatieproblemen. Hij sprak geen Nederlands - dat is natuurlijk allemaal geen probleem als je goeie resultaten haalt - en heel gebrekkig Engels. Als je zo'n grote internationale spelersgroep hebt als bij Genk, moet je je spelers zowel in groep als individueel kunnen raken. Als je dat niet op een heel gedegen manier kan uitleggen tijdens trainingen, tijdens besprekingen, dan heb je een groot probleem. Dit alles samen heeft ervoor gezorgd dat de mayonaise niet gepakt heeft."

Mazzu is een beetje als Alice in Wonderland in Genk terechtgekomen, alsof het een sprookje was. Stef Wijnants

"Het blijkt nog eens dat een speler houvast nodig heeft"

Hebben de spelers hun coach de laatste matchen in de steek gelaten? Zondag tegen Gent was er weinig inzet en bezieling voor toch een wedstrijd van de waarheid. Wijnants countert: "Als je de voorbije weken zoveel verschillende tactische systemen moet aanhalen, dan heb je als speler ook gewoon twijfel." "Het blijkt nog maar eens dat een speler houvast nodig heeft. Dat had Clement vorig jaar heel erg goed, met ook spelers van wie je dacht "Zouden die het absolute topniveau aankunnen?". Bijvoorbeeld Dewaest. Maar die speelde fantastisch omdat hij een houvast had. En dat heeft Mazzu niet kunnen bieden." "En die laatste tactische omschakeling - die vorige week blijkbaar heel erg goed was in Liverpool, zeiden ze heel erg snel in Genk - hebben ze tegen Gent ook niet kunnen waarmaken. Voor mij was zondag evenwel niet de schuldige match, maar het gebeurde een week daarvoor in Eupen. Toen is het licht uitgegaan."

"Genk moet toch in eigen boezem kijken met aanstelling van Mazzu"

Ook Dimitri De Condé komt in het vizier van sommige volgers. Die is als technisch directeur verantwoordelijk voor de gevoerde transferpolitiek. Wijnants countert: "Dat is wel heel erg snel gegaan. Ik denk dat Racing Genk de voorbije jaren transfers heeft gedaan waarmee ze heel veel geld hebben verdiend. Laat De Condé en zijn mensen toch nog maar even zitten." "Maar ik vind wel dat ze zichzelf in de boezem moeten kijken. Ik heb de aanstelling van Mazzu altijd heel erg vreemd gevonden om een aantal redenen die ik heb aangehaald: dat hij niet communicatief was, dat hij op een ander tactisch niveau heeft gewerkt. Hoe is Genk daarmee omgegaan? En daar gaan ze bij de opvolger toch andere keuzes moeten maken."

Ik heb de aanstelling van Mazzu altijd heel erg vreemd gevonden. Stef Wijnants

"Ik lach al jarenlang met die trainersprofielen. Die wijzigen altijd naar de volgende trainer toe"

Domenico Olivieri neemt als man van het huis tijdelijk over. In de media circuleren al namen als Hein Vanhaezebrouck (ex-coach van Genk en vrij), Wouter Vrancken (KV Mechelen) en enkele buitenlanders, onder wie Bernd Storck van Cercle Brugge. Hoe ziet Wijnants de opvolging? "Kijk. Toen Albert Stuivenberg ontslagen werd (in 2017, red), werd gezegd dat de volgende trainer het DNA van de club moest hebben: "Die moet hier gespeeld hebben, die moet weten wat hier leeft. Of hij moet de identiteit van de streek ademen." Dat hebben ze gedaan met de voorbije 2 trainers. Clement had het DNA van de club als ex-speler en Mazzu had dan de identiteit omdat hij zogezegd ook een mijnwerkerszoon was. Dat is natuurlijk een archaïsche gedachte, want elke trainer werkt tegenwoordig hard." "Nu moet er dus ook zo'n trainer komen. Maar wie is er voorhanden? Vrancken heeft het DNA, hij heeft er gespeeld. Maar die zit nog bij een andere club. Storck zit bij een andere club, die speelde er niet, maar heeft misschien wel de identiteit. Marc Brys zit bij een andere club (STVV, red)." "Ik wil maar zeggen: men praat altijd maar over een soort profiel dat men moet hebben. Maar al jarenlang lach ik daarmee, want dat wijzigt gewoon naar de volgende trainer toe. Destijds was Stuivenberg net een deus ex machina die uit de lucht kwam vallen, want daar hadden ze iedereen mee verrast. Maar dat is geen groot succes geworden." "Ik heb begrepen dat Hein Vanhaezebrouck niet wil. Dat hij een sabbatjaar heeft ingelast. Op de Belgische markt zie ik eigenlijk heel weinig vrije mensen. Dus het gaat vanuit het buitenland moeten komen. Maar die heeft dan niet het club-DNA en zal ook niet de identiteit ademen. Dus het wordt een moeilijke puzzel." Wijnants ziet Genk alvast wel nog Play-off I halen. "Een rol van betekenis spelen om op hoger niveau mee te draaien, lijkt me wel heel erg moeilijk. Maar er is genoeg kwaliteit aanwezig om het beter te doen dan nu. Dat is duidelijk."