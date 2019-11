Middenvelder De Caigny scoort 5x: "Wie hard werkt, wordt beloond"

Serneels: "Kippenvel toen Gerets tevoorschijn kwam"

"In het begin hebben we ons iets te veel aan het lage tempo van Litouwen aangepast", begint bondscoach Ives Serneels kritisch aan zijn analyse na de 6-0 tegen Litouwen. "Maar na de 1-0 hebben we het tempo opgetrokken en kregen we enkele fantastische aanvallen en goals."

"Ik onthoud dat we halverwege de campagne 12 op 12 hebben en dat iedereen op het veld gevaarlijk kan zijn. Vandaag scoort Tine 5 keer, vrijdag was het aan Philtjens. Dat moet de groep ook stimuleren. Ze hebben kwaliteiten, maar ze hebben ook allemaal nog groeimarge."

De vijfklapper van De Caigny is opmerkelijk, niet alleen omdat ze door de blessure van Van Kerkhoven gelegenheidsspits was. "Na Roemenië vorige maand was ik niet 100% tevreden over haar. Maar ze heeft dat goed opgepikt en heeft keihard gewerkt. Dan kun je daar in het leven voor beloond worden."

Ook voor Serneels persoonlijk was het een memorabele avond. Hij werd gehuldigd voor zijn 100e interland als coach van de Red Flames. "Toen mijn ex-coach Eric Gerets tevoorschijn kwam, moest ik toch even slikken. Het was echt een kippenvelmoment. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ik ben hem eeuwig dankbaar."