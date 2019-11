Croonen over opvolging Mazzu: "Vrancken en Storck staan op longlist"

Een zwarte pagina, noemde voorzitter Peter Croonen het ontslag van "de warme mens" Felice Mazzu op de persconferentie. Volgens de voorzitter van Genk was Mazzu niet verrast door zijn ontslag, maar wel ontgoocheld. "Hij dacht dat hij het tij nog kon keren. Als club dachten we van niet en dan moet je de consequenties dragen."

Mazzu kreeg geen duidelijke lijn in de prestaties van Genk en nog langer wachten om in te grijpen, zou de club haar ambitie voor Play-off I kunnen kosten. "We zagen heel weinig stabiliteit binnen de kern. Vooral in het spel", zei technisch directeur Dimitri de Condé.

"Dat betekent dat er geen duidelijkheid was over het spelsysteem, maar ook niet in het individuele niveau van spelers. Sterkhouders en nieuwkomers die vorig seizoen tot de besten behoorden in België of het buitenland, haalden nu hun niveau niet."

"We wisten dat het een moeilijk jaar zou worden. Ook voor de coach. Ikzelf voelde dat al een tijdje aan. Ik ben drie keer tussengekomen om de scherpte en beleving aan te scherpen en heb gesprekken gehad met de staf. We hebben spelers onvoldoende kunnen raken en dat zorgde voor twijfel."