Pro League pakt kwetsende spreekkoren aan: 2 jaar stadionverbod én verplichte cursus

"Daarnaast zullen clubs actief overtreders opsporen en zullen we ook de individuele verantwoordelijkheid van daders in rekening brengen. Dat houdt in dat wie zich bezondigt aan dergelijke koren, een stadionverbod van 2 jaar wacht. Als die persoon opnieuw in de stadions wil komen, zal die een verplichte cursus moeten volgen."

Stijn Van Bever, de community manager van de Pro League, licht het actieplan tegen kwetsende spreekkoren in De Ochtend op Radio 1 toe. Hoe wil de Pro League de oerwoudgeluiden of "vuile janet" weren? "Het actieplan staat op 2 pijlers. Enerzijds gaan we samen met de clubs duidelijk maken dat dergelijke spreekkoren of inbreuken geen plaats hebben in onze stadions."

"Een cursus waarin je de impact van je woorden leert kennen"

"We stellen morgen een handleiding voor die stoelt op het beleid dat we met verschillende partners eigenlijk al 1,5 jaar voeren. We hebben verschillende actiepunten uitgewerkt waarmee we hopen het tot het uiterste minimum te herleiden."

Denkt hij dat die individuele aanpak zal werken? "Gelukkig gaat het niet om een gehele tribune zoals in Oost-Europa of Italië, maar om enkelingen. Laat ons dat duidelijk stellen."

Wat leer je in zo'n cursus? "Je leert de impact van je woorden kennen op andere individuen, op andere supporters, op de ballenjongens rond het veld ... We horen vaak van mensen die dat doen: "Het hoort bij het voetbal, het is folklore, het is "in the heat of the moment"." Men gaat vaak voorbij aan de impact die het heeft op die supporter naast jou of die ballenjongen voor jou, los van die op de speler. Je verpest hun namiddag en soms willen die zelfs niet meer naar het voetbal komen. We willen die spiegel voorhouden."

"Anderhalf jaar gewerkt aan plan"

De Pro League pakt het probleem nu als koepel aan. "Het gaat immers niet om de clubs alleen, maar het is een verantwoordelijkheid van elke actor in het voetbal. Van het bondsparket over de KBVB, over de Pro League en de clubs."

"Op een bepaald ogenblik een aantal jaren geleden was er wel het gevoel dat er eigenlijk bijna straffeloosheid over zulke zaken regeerde. Anderhalf jaar geleden bij de stemming van dit plan zeiden we: "We zijn deel van de samenleving. Het is onze geloofwaardigheid die in het gedrang komt als we hier niet gaan tegen optreden." We hebben anderhalf jaar in de luwte gewerkt en komen morgen dus met een handleiding."

"We leggen clubs bepaalde zaken op. Met de handleiding gaan we clubs begeleiden om dat beleid uit te werken." Voor alle details over het plan is het wachten tot morgen. Op het seminarie zullen verschillende sprekers aanwezig zijn uit de academische en voetbalwereld.