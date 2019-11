Situatie loopt uit de hand bij Napoli, Koulibaly huurt bodyguard in

Vulkaan De Laurentiis

Het conflict tussen de spelers van Napoli en voorzitter Aurelio De Laurentiis doet meer en meer denken aan een filmscenario. Een Italiaans drama dan wel, maar dat lijkt De Laurentis, een van Italië's meest bekende filmproducenten, niet te deren.

De openingscène van dit verhaal speelde zich in Rome af. Daar verloor Napoli ruim een week geleden met 2-1 van AS Roma. Daarna stuurde de voorzitter zijn spelers verplicht een week op afzondering, maar die weigerden dat na de match tegen Salzburg en gingen gewoon naar huis.



De voorzitter was woedend en verklaarde dat hij iedereen op de transfermarkt zal gooien. "In de Italiaanse media wordt fijntjes geschreven dat de spelers niet moeten denken dat hij het niet meent", vertelde Filip Joos in Extra Time. "Zijn vader heeft ooit Federico Fellini, een van de grootste regisseurs ooit, uit zijn villa gegooid."

"De Laurentiis is van geen kleintje vervaard als het over woedeuitbarstingen gaat. Hij is een soort vulkaan. Hij leidt zijn club op die manier, maar je moet toegeven dat hij er succes mee heeft."

De Laurentiis lijkt bereid om onder meer Dries Mertens en Jose Callejon, beiden einde contract, te laten gaan als ze niet instemmen met een contract tegen verminderde voorwaarden.