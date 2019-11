Nederlandse marathonloopster verkoopt huis voor olympische droom

Met de steun van sportkoepel NOC*NSF wou Andrea Deelstra (34) een olympisch ticket pakken, maar door een blessure miste ze in september de olympische limiet op de marathon van Berlijn en kon ze haar financiële ruggesteun vergeten.

Op 1 maart 2020 krijgt de Nederlandse een laatste kans om de olympische limiet te lopen. Om zich zonder financiële zorgen voor te bereiden verkocht ze zelfs haar huis. "Ik wil graag samenwonen met mijn vriend, maar ik haal er ook een stukje financiële zekerheid uit", vertelt ze aan de NOS.

Deelstra eindigde op de Olympische Spelen in Rio in 2016 teleurstellend 60ste en wil dan ook een nieuwe kans. Ze moet op de marathon van Tokio in de top acht zien eindigen of voldoen aan de limiet van 2u28'30". Haar persoonlijke record staat op 2u26'46".