Nainggolan vindt topvorm terug in Cagliari: "Hij brengt charisma"

Radja Nainggolan stond deze zomer dicht bij een overstap naar Fiorentina, maar in laatste instantie koos hij om Inter te verlaten voor Cagliari, de ploeg die hem in 2010 lanceerde in de Serie A. Zo kon zijn vrouw Claudia, die vecht tegen kanker, dichter bij haar ouders en vrienden revalideren.

Wie had gedacht dat Nainggolan bij Cagliari was veroordeeld tot degradatievoetbal, komt bedrogen uit. De Sardijnse club staat na een verpletterende 5-2-overwinning tegen Fiorentina op de vierde plek. Uitblinker: Nainggolan met 3 assists en 1 werelddoelpunt.

"Of Inter spijt heeft? Vraag het hen zelf maar", grijnsde Nainggolan na de wedstrijd. Coach Rolando Maran was in elk geval vol lof over de Belg. "Het is een voordeel om zo'n speler te hebben. Hij heeft een uitzonderlijke techniek en je voelt zijn invloed tijdens de match. Hij zorgt voor charisma."