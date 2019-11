Keisse over populariteit Zesdaagse Gent: "Gentse Feesten in de winter"

De Zesdaagse van Gent kan tot en met zondag opnieuw rekenen op elke avond een vol huis. "Je voelt in de dagen ervoor dat het enorm leeft", zegt Iljo Keisse. "Iedereen kijkt ernaar uit om hier te zijn en het beste van zichzelf te geven op zijn manier. Ik snap zelfs soms ook niet zo goed waarom, maar het blijft marcheren. Het zijn de Gentse Feesten, maar dan in de winter."

"Voor ons gaat het natuurlijk vooral om de sport, maar heel veel mensen komen ook naar hier voor de ambiance. Anderen combineren het dan weer: ze kijken naar de koers, maar blijven plakken op het middenplein of in de VIP. Alles kan hier."

"Het zal natuurlijk ook helpen dat er bijna altijd Gentse renners meedoen om de prijzen. Vaak is er ook een tweestrijd of driestrijd, wat leuk is voor het publiek. Je moet dat soort lokale renners hebben."

"In Nederland zitten ze wat die lokale renners betreft nog goed, maar in Duitsland hebben ze een groot probleem. Dat is ook deels de oorzaak dat alle Duitse zesdaagses kapot zijn gegaan."