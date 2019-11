Kampioen Genk neemt afscheid van coach Mazzu: "Negatieve trend"

"De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot."

Te bescheiden, geen duidelijke lijn

Felice Mazzu werd begin juni aangesteld bij Racing Genk. Na zes seizoenen Charleroi kreeg hij een verdiende kans bij een topclub. Eerder was hij ook al in beeld geweest bij onder meer Gent, Club Brugge en Standard, maar dat ging telkens niet door.

De erfenis die Philippe Clement achterliet bij Genk was na het kampioenenjaar wel loodzwaar. Met heel wat nieuwkomers moest Mazzu Racing Genk laten meedraaien bovenin de competitite en geen mal figuur slaan in de Champions League. Zijn eerste opdracht, de Supercup tegen KV Mechelen, was een veelbelovend begin, maar daarna kwam Genk nooit helemaal onder stoom. Vooral in de competitie. Genk telt na 14 matchen al 6 nederlagen.

Mazzu toonde te veel bescheidenheid tegenover zijn spelers en zette geen duidelijke lijn uit. Dat werd geillustreerd in zijn laatste competititematch tegen AA Gent, waarin hij zijn spelsysteem in de tweede helft bleef aanpassen. Voor Genk is het halen van Play-Off I een noodzakelijke doelstelling. De Raad van Bestuur besliste dindsdag daarom om de samenwerking met Mazzu op te zeggen.