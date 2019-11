Formule 1 moet koolstofvrij zijn tegen 2030

De Formule 1 staat voor een grondige facelift: in 2021 moeten enkele aanpassingen de sport aantrekkelijker maken. Daar eindigen de plannen van de internationale automobielfederatie FIA niet. Er worden ook stappen ondernomen om de sport ecologischer te maken.

Tegen 2025 moeten alle evenementen op de F1-kalender al duurzaam zijn. Zo worden de zogenaamde "single-use plastics", plastic producten die meestal na eenmalig gebruik worden weggegooid, geweerd. Al het afval moet herbruikt, gerecycleerd of gecomposteerd worden.

Ook de motoren van de F1-bolides worden nog "groener". De hybride-motoren zijn nu al het efficiënts in het omzetten van brandstof in kracht, maar de FIA zet volop in op "de eerste koolstofvrije hybride verbrandingsmotor".

Tegen 2030 moet de Formule 1 koolstofvrij zijn, maar dan is er vooral in de entourage nog werk. Van de 256.551 ton CO2 die de F1 heeft uitgestoot in 2019, is slechts 0,7 procent afkomstig van de F1-motoren. Logistieke (45%) en personeelsverplaatsingen (27,7%) spelen een veel grotere rol. De F1 wil de logistiek dan ook "ultra-efficiënt" maken.

Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), die zich de laatste tijd steeds vaker opwerpt als een voorvechter van het klimaat, zal tevreden toekijken.