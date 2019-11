Dierckx ligt weer in de lappenmand: "Maar er is geen operatie nodig"

Waasland-Beveren won zaterdag met 1-3 van Kortrijk, maar de overwinning kreeg een zure nasmaak voor Tuur Dierckx. De auteur van de 1-3 viel vlak voor het laatste fluitsignaal uit en hield zijn hart vast voor een nieuwe zware knieblessure.

"Er is geen scheur, maar een verrekking. Bovendien is ook het buitenste ligament van de knie geraakt. Het gaat niet om dezelfde knie als de vorige knieblessure van Dierckx. Het goede nieuws is dat er geen operatie moet plaatsvinden, maar de flankaanvaller zal wel enkele weken buiten strijd zijn", meldt zijn club.

Dierckx stond in het verleden al lange tijd aan de kant met een knieblessure, toen hij begin 2018 de voorste kruisband van zijn linkerknie scheurde.