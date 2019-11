De Witte: "BeNeLiga doet me denken aan de Brexit: een droomidee"

Het idee van een BeNeLiga stak de laatste weken weer de kop op: de grote clubs in België en Nederland hebben een studie besteld om de haalbaarheid te onderzoeken.

Ook AA Gent-voorzitter Ivan De Witte is voorstander. "Ik denk dat het een bijzonder goed idee is", vertelt hij in De Tribune op Radio 1. "Al doet de BeNeLiga me wel wat denken aan de Brexit. Oké, de vergelijking is misschien wat scheef, maar wel valide qua beeldspraak."

"Want ik denk dat we wel eens heel lang zouden kunnen sukkelen met de uitvoeringsmodaliteiten. Wat zal de UEFA zeggen? Hoe moeten we omgaan met de nationale competities? Wat vindt Binnenlandse Zaken? Als je een meerderheid hebt om een idee te ondersteunen, moet je het ook nog kunnen uitvoeren. Daar kunnen en mogen we niet te vlug over gaan. Er zullen nog veel discussies volgen."

"Voorlopig is een BeNeLiga nog altijd meer een droomidee dan een realistisch idee. Zelf ben ik ook niet bij de vergaderingen geweest. AA Gent is wel pro, al hebben we een zekere reserve over de uitvoerbaarheid. Ik ben echt voorstander, maar ik zie nog ongelooflijk veel obstakels. Het zal nog heel veel inspanningen vragen."