De 4 troeven van "titelkandidaat" AA Gent: "Prachtig om te bekijken"

Assistent-trainer Peter Balette verhult de ambities niet: AA Gent is titelkandidaat. En daar legt het panel van Extra Time vier goede verklaringen voor op tafel. "We zullen het Club Brugge zo lang mogelijk moeilijk proberen te maken", zegt Balette.

Met zeges tegen Standard, Wolfsburg en titelverdediger Genk heeft AA Gent de schijnwerpers op zichzelf gericht. "Die zeges hebben deugd gedaan", vertelt assistent Peter Balette in Extra Time. Wordt Gent de uitdager van Club Brugge in Play-off I? "We zijn een titelkandidaat", zegt Balette. "We moeten die ambitie ook uitstralen naar de spelersgroep. Club Brugge verdient het om op de eerste plaats te staan, maar we gaan het hen zo lang mogelijk moeilijk maken." Het panel van Extra Time ging op zoek naar de troeven van AA Gent. Een bloemlezing.

We moeten de titelambities uitstralen naar de spelersgroep. Peter Balette

Coach Jess Thorup bleef op post

Na de nederlaag in de bekerfinale tegen KV Mechelen leek de stoel van coach Jess Thorup even te wankelen. Maar AA Gent behield het vertrouwen in de Deen. "Er kwam druk op zijn schouders, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken", zegt Balette. "Maar ik heb nooit gedacht dat zijn dagen geteld waren na de bekerfinale." "Hij is een coach die aanvallend voetbal, met veel pressie naar voor wil brengen. Dat is ook mogelijk door de fysieke paraatheid van de spelersgroep. Bij transfers wordt in Gent zeker gekeken naar de motoren: de VO2Max. Dat is nog een overschot uit de tijd van Hein Vanhaezebrouck." "Thorup probeert steeds het positieve te benadrukken. Maar als hij moet hakken, doet hij het ook. Iedereen ziet alleen zijn aimabele kant, maar er zijn zeker ook momenten dat de deur van de kleedkamer beter gesloten blijft." Het geheim van Thorup: fietsen en jagen. "Jess komt nog steeds met de fiets naar het stadion. Daar doet hij inspiratie op. Hij jaagt ook en geniet ervan om alleen te zijn. Hij heeft thuis een gewei van een hert hangen, dat hij zelf heeft geschoten. Zijn korte broek? Die is onder lichte druk verbannen."

Aanvallende weelde met Depoitre, David en Jaremtsjoek

De statistieken van Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek en Jonathan David zijn dit seizoen om van te duizelen. "Gent is aanvallend heel sterk", zegt analist Gert Verheyen. "De spitsen spelen dicht bij elkaar, voelen elkaar goed aan en worden ook beter door het centrum." Filip Joos besluit: "Het is een prachtige ploeg om naar te kijken." "Tegen Genk hebben we een van de beste kwartieren van het seizoen gespeeld", beaamt Balette. "We speelden goed en kozen niet te snel voor de verre bal. Het vertrouwen van tegen Wolfsburg speelt absoluut een rol. Zo speelden we in 2015 ook kampioen: een boost na overwinningen tegen Club en Anderlecht." "Jonathan David heeft in twee jaar tijd veel progressie gemaakt. Hij is nog maar 19 jaar, maar kan elke match 13 kilometer lopen. Hij heeft ook geen hobby's. Slapen en voetballen, meer doet hij niet. Hij kan beslissend zijn."

Defensieve zekerheid

Gert Verheyen ziet nog een belangrijke verandering tegenover vorig seizoen. "Vorig jaar maakte Gent veel doelpunten, maar kregen ze er ook te veel binnen. Dat was een werkpunt. De aanwinst van Michael Ngadeu was heel belangrijk: hij beheerst alles wat nodig is voor een centrale verdediger." Vorig seizoen speelde de Kameroener bij Slavia Praag nog samen met Simon Deli, de defensieve rots van Club Brugge. In het begin stond hij nog wat in de schaduw, "maar nu is het aan het omdraaien", zegt Joos. "In het begin wilde Ngadeu te veel tonen dat hij voetballend vermogen had", zegt Balette. "Hij nam geen vrede met alleen maar opbouwen en wegknallen. Gent heeft veel betaald voor Ngadeu, maar hij kan het het verwachte niveau ook aan."

Gent haalde veel specialisten in huis