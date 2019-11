Ex-Masters-winnares Cibulkova stopt met tennis: "Was het stilaan beu"

In haar gloriedagen stond Dominika Cibulkova bekend als een taaie tante, waar je ondanks haar kleine gestalte (1,61 meter) niet zomaar klaar mee was. Het leverde haar in 2014 een finaleplaats op op de Australian Open en 2 jaar later eindwinst op de Masters. Rond die periode behaalde ze met een 4e plaats ook haar hoogste positie op de WTA-ranking.

Cibulkova klokt uiteindelijk af op 8 toernooizeges, op Eastbourne (gras) na allemaal op hardcourt. Haar nederlaag op Roland Garros tegen Sabalenka zou de laatste match uit haar carrière blijken. "Ik wist toen al dat dat mijn laatste toernooi zou worden, maar we hebben de beslissing nog over de zomer getild."

"Ik raakte het harde tennisleven, met het vele reizen en trainen, stilaan beu. Ik had het gevoel dat ik genoeg gegeven heb en meer bereikt heb dan ik ooit had kunnen dromen."