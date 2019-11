Bosbranden trekken streep door Rally van Australië, Hyundai pakt 1e merkentitel

De voorbije dagen wordt de regio New South Wales geteisterd door tientallen gevaarlijke bosbranden. Heel veel huizen, dorpen, steden en mensen worden bedreigd. Van 14 tot 17 november had normaal de 14e en laatste WK-manche moeten plaatsvinden in Coffs Harbour, in het oosten van NSW. Maar in deze gevaarlijke omstandigheden wensen de organisatoren daar niet aan te beginnen.

In eerste instantie kozen ze voor een veel kortere route, maar de risico's voor de meer dan 1.000 officials, deelnemers en onderhoudspersoneel blijven te groot. "In het belang van iedereen die betrokken is bij de rally en natuurlijk ook de wijdere entourage is het niet opportuun om de rally te laten doorgaan", reageerde hoofdorganisator Andrew Papadopoulos.

"Onze gedachten zijn bij de gemeenschap van New South Wales, vooral bij de mensen die geliefden, broodwinning of hun huis hebben verloren in het noorden van NSW. We bedanken de rallywereld voor de steun en het begrip."