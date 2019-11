Vernieuwde Spaanse Supercup wordt in de winter in Saudi-Arabië gespeeld

In april kondigde de Spaanse voetbalbond al aan dat ze zou sleutelen aan het format van de Supercup. Het is niet langer een wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar een minicompetitie met 4 teams: de kampioen en de runner-up uit de competitie en de winnaar en de verliezende finalist van de Copa del Rey.

Dit jaar nemen kampioen Barcelona, Copa del Rey-winnaar Valencia, Atlético (2e in de competitie) en Real Madrid (3e in competitie) dus deel. Het toernooi wordt niet aan het begin van het seizoen gespeeld, maar in januari. De reden? De teams moeten ervoor naar het Midden-Oosten.

De Spaanse bond (RFEF) heeft een contract voor drie jaar met Saudi-Arabië. Volgens de Spaanse krant AS levert dat de bond zo'n 120 miljoen euro op. De matchen worden in het King Abdullah Sports City-stadion afgewerkt. Valencia treft op 8 januari Real in de halve finales, Barcelona bikkelt de dag nadien tegen Atlético. Op 12 januari volgt de finale.