De Bie vindt onderdak bij Wallonie-Bruxelles: "Fijn dat ik in peloton kan blijven"

Sean De Bie was een van de renners die getroffen werd door het verdwijnen van Roompot-Charles. "Ik heb deze week getekend bij Wallonie-Bruxelles", had hij voor de cross in Niel goed nieuws over zijn toekomst. "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen. Het is leuk dat ik volgend jaar nog in het peloton zit."

"De eerste gesprekken met de ploeg waren heel goed. Ik hoop volgend jaar weer te kunnen laten zien, wie ik ben. Ik weet op de weg nog niet waar mijn limieten liggen. Ik ga echt wel naar daar om te presteren."

Maar nu is het dus nog even ploeteren in de modder. "Het was van 2012 geleden dat ik nog zoveel crossen heb gereden. Nu heb ik Ardooie gereden en dan een paar crossen in Spanje. Het blijft een job apart. Het is zoeken naar het gevoel. Deze omstandigheden zijn wel de leukste om in te crossen."