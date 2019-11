Verklapt (zoontje van) Rohan Dennis onbedoeld transfer naar Ineos?

"Hier hebben jullie mijn maandagse motivatie", zette Rohan Dennis bij een foto op Instagram van zijn zoontje in een regenboogtrui met tijdrithelm. Dat hij hiermee zijn vermoedelijke transfer naar Ineos voedt, was misschien niet de bedoeling.

Kort na zijn wereldtitel tijdrijden in Yorkshire kondigden Dennis en Bahrein-Merida al aan dat hun wegen scheiden. Dat er een kink in de kabel was, was al duidelijk tijdens de Tour, toen de Australiër onverwachts zijn biezen pakte omdat hij niet tevreden was over het materiaal van Merida.

De tijdrithelmen van Kask, de vaste leverancier van Ineos, kan Dennis blijkbaar wel smaken. Is het nog slechts een kwestie van tijd voor de transfer officieel wordt aangekondigd?