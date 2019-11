Peter Vandenbempt: "Om te presteren moet Lamkel Zé z'n fratsen kunnen uithalen"

Het pakket Lamkel Zé

Om te presteren stel ik vast dat Lamkel Zé ook z'n fratsen moet kunnen uithalen. In de eerste helft zag je hem z'n best doen om zich te gedragen, maar dan zit hij niet lekker in de match.

Misschien speelden sommige spelers ook met het lot van de coach in het achterhoofd, dat zei Lamkel Zé toch achteraf. Hij is dé attractie van de Bosuil: even gek als hij een atleet is.

Antwerp heeft de overwinning niet gestolen in de topper tegen Club Brugge. De enige opmerking die ik kan maken is dat de strafschop voor 1-1 er geen was.

VIDEO: Zo viert Lamkel Zé tegen Club Brugge

Het verongelijkte Club Brugge

Club Brugge heeft twee nederlagen moeten incasseren, dat kan gebeuren op verplaatsing bij PSG en Antwerp. Voor hetzelfde geld had het meer gesprokkeld, want kansen hadden ze wel. Over verval of kwaliteitsverlies mogen we nu niet spreken.

Die penaltyfrats met Diagne in Parijs blijft wel nazinderen. De reactie van Club Brugge vond ik onnodig en verkrampt. Clement en co verweten de journalisten dat ze te veel op dat incident bleven hameren in plaats van de knappe prestatie in Parijs te vermelden. Dat is niet waar, die is ook zeer duidelijk in de verf gezet.

Daarnaast werden ook de verhalen uit de kleedkamer afgedaan als flagrante leugens. Ik was er zelf niet bij, maar als dat leugens zijn, dan heeft Club Brugge een probleem. Journalisten vinden die verhalen niet uit. Neen, die worden ons verteld door mensen die erbij waren, los van mekaar.

Zijn er dus mensen uit de Brugse familie die kwalijke verhalen of zelfs leugens de wereld willen insturen? Waarom? Om de club te schaden? Dat zou ik als trainer of clubleider pas erg vinden.

Ook gisteren in Antwerpen hoorde ik weer nerveuze en verongelijkte reacties uit het kamp van Club Brugge. Philippe Clement bijvoorbeeld, hij had het over de haat die hij gevoeld had op de Bosuil.

Vraag misschien eens aan Vincent Kompany hoe hij ontvangen werd in Brugge. Voor alle duidelijkheid, het hoort er niet bij in het voetbal, maar het is ook geen exclusiviteit van Antwerp.