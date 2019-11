Italiaanse media: "Dries Mertens is op weg naar Inter"

Volgens La Gazzetta dello Sport staat José Maria Callejon op het punt Napoli te verlaten voor China, lange tijd ook de beoogde bestemming van Dries Mertens. Maar nu is met Inter een meer waarschijnlijke kaper op de kust gekomen.

Het contract van Mertens bij Napoli loopt na dit seizoen af. Dan kan hij dus vrij kiezen waar hij naartoe gaat. Volgens La Gazzetta en Il Mattino heeft Inter zijn interesse voor de Rode Duivel bekendgemaakt.

Ook die andere toonaangevende sportkrant in Italië, de Corriere dello Sport, heeft van zijn bronnen vernomen dat Inter al nagenoeg een akkoord heeft over een overgang van Mertens, zij het dan wel vanaf de zomer.

Mertens zou bij Inter met Romelu Lukaku zijn aanvalspartner van bij de Rode Duivels tegenkomen. De Milanezen zitten niet dik in de aanvallers nu Alexis Sanchez maanden out is met een enkelblessure.