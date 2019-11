Karel Fraeye deelt sterren uit: "Verwacht dat OHL ook 2e periode wint"

5 sterren: OH Leuven en Virton

Of het nu Leuven of Virton was dat met het finaleticket ging lopen, het zou sowieso een verdiende periodekampioen worden. Proficiat aan OH Leuven dus, dat over 14 wedstrijden de meeste punten kon verzamelen. Dit afdwingen op het veld van Virton, was geen evidentie.

Het OHL van dit seizoen speelt herkenbaar en bijzonder zakelijk: het kiest er zo goed als altijd voor om weinig tot geen risico’s te nemen in balbezit, zoekt vooral om balverlies of fouten van de tegenstrever af te straffen. Met de klassespelers die het heeft lopen, hoeft het ook geen resem kansen af te dwingen om doelpunten te maken, efficiëntie is het codewoord. Het was niet anders vrijdagavond op Virton.

Doordat er geen uitsluitsel was over de stopgezette wedstrijd OHL-Union, had Virton geen keuze en moest het voluit voor de winst gaan. Het eiste het balbezit op, creëerde doelkansen, maar werd na een foute controle genadeloos afgestraft. Virton verzuimde een goal te scoren uit zijn vele kansen, OHL lukte één doelpunt uit een pak minder mogelijkheden: efficiëntie is geen schande, maar een kwaliteit.