Delfine Persoon pakt WBA-titel bij supervedergewichten

Delfine Persoon bokst sinds haar verloren kamp tegen Katie Taylor in een lagere gewichtsklasse. De Ierse wil voorlopig van geen rematch weten, waardoor ze voor Persoon alle wereldtitels blokkeert. Onze landgenote kampt dan maar noodgedwongen bij de supervedergewichten, een klasse die zo'n 3 kg minder is dan de categorie die Persoon gewoon is.

In Oostende kreeg ze, met de steun van een enthousiast thuispubliek, de Nigeriaanse Helen Joseph tegenover zich. Joseph, bijgenaamd Iron Lady, had 17 van haar 22 profkampen gewonnen. De twee hielden mekaar 10 rondes in evenwicht, maar na afloop kende de jury onze landgenote wel unaniem de overwinning toe.

Het rapport van Persoon na 46 profkampen oogt indrukwekkend: 44 zeges en 2 nederlagen. Met haar zege tegen Joseph is ze nu de "WBA interim-wereldkampioene" bij de supervedergewichten. Om zichzelf ook de échte wereldkampioene te mogen noemen, moet Persoon ook de titelhouder verslaan: de Koreaanse Hyun Mi Choi.