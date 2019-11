Belgian Cats beginnen aan EK-voorronde: "We hebben weer goesting"

Voor de Belgian Cats worden de EK-kwalificatieduels van deze week de eerste opdracht sinds het EK van afgelopen zomer, waar België 5e werd. "Het is heel belangrijk om ons te hergroeperen en onze eenheid terug te vinden. Daar ontbrak het aan in Servië op het EK", weet bondscoach Philip Mestdagh.

"De exit tegen Frankrijk vormde een teleurstelling. We hebben er individueel en in groep over gepraat. Nu hebben we weer goesting. Iedereen wil het EK spelen en uiteraard naar de Spelen. Iedereen moet een extra inspanning doen om weer de spelvreugde terug te vinden die we op het EK misten."

Mestdagh wil de campagne voor het volgende EK openen met twee overwinningen. "Tegen Oekraïne zijn we favoriet, maar speerpunt Alina Jagoepova zal bij hen een rol spelen. Het is onmogelijk haar tot 10 punten te beperken, maar we mogen haar ook geen 35 punten laten maken. Finland is minder sterk, maar we mogen niet zeggen dat we er makkelijk gaan winnen."

Ook van de partij is Ann Wauters, die wil doorgaan tot de Spelen van 2020, ook al zit ze al sinds 2017 zonder club. "Beste basketbal, zoals in een relatie kunnen we zeggen dat we even "on a break" waren", schrijft Wauters op haar Instagram-pagina.. "Ik was boos op je, en je maakte me niet meer gelukkig. Maar ik heb geleerd van mijn fouten."Let's dance one more time"."