Anthuenis: "Als er één iemand redenen heeft om ontevreden te zijn, is het Mazzu"

Was de 0-2-thuisnederlaag tegen Gent de druppel voor Felice Mazzu? Anthuenis: "Ik vond voor de match dat het zelfs bij een nederlaag nog te vroeg zou zijn om hem te ontslaan. Ik vind het nooit juist om een coach weg te stemmen in november. Het bestuur heeft heel bewust voor Mazzu gekozen. Dus als ze hem nu al ontslaan, moeten ze daar toch zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid voor nemen."

"Maar ik heb de match gezien en ik was echt geschrokken van het niveau. Het was zwak. Genk gaf nooit de indruk dat het zou kunnen terugkomen. Het middenveld was zwak, de verdediging was zwak, Samatta was amper aanwezig, ... En Onuachu heeft me nog het meest ontgoocheld. Daar had ik meer van verwacht."

"Er zijn dus redenen om in te grijpen, maar de coach heeft zelf zeker ook redenen om te klagen. Je kan niet blind zijn voor de feiten. De kwaliteit van de spelersgroep ligt 30 procent lager dan vorig jaar, alleen al door het vertrek van Trossard, Malinovski en Pozuelo. De vervangers komen nog niet tot aan hun enkels. Ook spelers die vorig jaar een topseizoen hadden, blijven nu onder de verwachtingen: Dewaest, Maehle, ... Als er één iemand ontevreden kan zijn, dan misschien wel Mazzu zelf."