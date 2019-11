Emile Mattheeuws is top in trial op de motor: "Nog nooit ernstig ongeval gehad"

Motorcrosstrial is bekend in het buitenland en in Wallonië, maar zo goed als onbekend in Vlaanderen. Toch is een van de Belgische toppers in de discipline een West-Vlaming.

Emile Mattheeuws neemt de crew van Sportweekend een hele dag op sleeptouw en vertelt in de eerste plaats wat de regels van de discipline zijn. En die zijn niet zo heel verschillend van die op de fiets: "De bedoeling is om zo weinig mogelijk voeten aan de grond te zetten tijdens een oefening."

Een parcours waarbinnen de trialbikers manoeuvreren is vrij beperkt qua oppervlakte: "Het bestaat meestal uit een steen, een houtsblok, een beklimming of een korte draai. Het zijn uitdagingen die je moet overwinnen met zo weinig mogelijk voeten aan de grond. Elke voet aan grond is een strafpunt, de winnaar is diegene met de minste strafpunten."