Sterke Kielich grijpt zilver op EK in Silvelle, Fransman Crispin wint

De wedstrijd begon al meteen snel en stevig. De Fransman Benoist koos voor de vroege aanval en reed pakweg de halve wedstrijd aan de leiding, weliswaar met niet meer dan 20” bonus. Achter hem lag het nooit stil: Toon Vandebosch en de Nederlander Kamp kwamen uiteindelijk weer terug tot bij Benoist, wiens landgenoot Crispin listig was meegeglipt.

Niet veel later kwam er een tweede landgenoot aansluiten: Timo Kielich. In de voorlaatste ronde gingen Vandebosch en Crispin ervandoor, maar Benoist en Kielich knokten zich weer terug naar voren. Voor Kamp was het sprookje over.

Met z’n vieren trokken ze de laatste ronde door het zand en het slijk. De zenuwen werden almaar groter, met gevolg: Vandebosch ging tegen de vlakte in het spoor van Crispin, die het niet aan zijn hart liet komen en wegsnelde.

Achter Crispin verzamelde het achtergebleven trio de moed om nog terug te keren, maar enkel Benoist en Kielich kwamen nog ietwat dichtbij Crispin, die solo over de meet bolde naar zijn Europese titel. In de sprint om plek 2 haalde Kielich het nog knap van Benoist. Vandebosch werd 4e.