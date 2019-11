Kompany: "Ik verloor met City ook op Liverpool en toch pakten we nog de titel"

Guardiola: "Getoond dat wij de kampioen zijn"

De eerste goal kwam er nadat Alexander-Arnold de bal raakte. Dat Bernardo Silva net daarvoor ook handspel maakte, werd er in Engeland even niet bij gezegd toen Guardiola de vraag kreeg of hij vond dat City een penalty had verdiend.

"Er zijn nog zeven maanden voor de competitie eindigt. Als Liverpool kampioen wordt, zal ik de eerste zijn om hen te feliciteren, want je kan niet ontkennen hoe goed ze zijn. Maar ik ben geen waarzegger. Ik kan niet in de toekomst kijken."

"Vandaag hebben we getoond dat we de kampioen (van de Premier League) zijn. In dit stadion op de manier spelen dat we deden, maakt me trotser dan ooit op mijn team. We speelden tegen het beste team van Europa en wij speelden goed."

Twee goals van Liverpool in het openingskwartier brachten Manchester City in de problemen , maar Pep Guardiola had geen ongelijk toen hij na de match zei dat hij niet ontevreden kon zijn over de prestatie van zijn spelers.

Kompany: "Hoogstaande match"

Vincent Kompany, die zich in België niet meer laat horen of zien aan de media, ging in op de uitnodiging van Sky Sports om als analist naast onder meer José Mourinho en Roy Keane de Engelse topper te volgen.

"Als je kijkt naar de kansen die City creëerde via de flanken, in het bijzonder in de tweede helft met Sterling, die de defensie van Liverpool meer opzocht en met kwalitatieve voorzetten van Angelino, die ook bijna zelf scoorde, dan kan je zeggen dat het een goede prestatie was van City."

"Beide teams creëerden kansen en Liverpool was efficiënter, maar de kwaliteit van de match was hoogstaand voor mij. Ik was misschien wat teleurgesteld over het resultaat, maar de realiteit is dat beide teams de verdediging van de tegenstander in de problemen brachten."

City moest in de verdediging serieus puzzelen door de afwezigheid van Laporte en Zintsjenko. En omdat Guardiola geen gebruik wou maken van Otamendi. Liever trok hij Fernandinho een rij achteruit. Kompany kreeg daarom de vraag of hij niet te vroeg was vertrokken?

"Dat is nonsens. Ik heb in 11 jaar niet kunnen winnen op Anfield. Dit is dus geen plaats waar ik veel recht van spreken heb. Het enige dat ik wel kan zeggen, is dat ik in het verleden verloor op Anfield en toch de titel pakte. Dus het is niet het beslissende moment van het seizoen. Daarvoor is het te vroeg."

"De keer dat we het dichtst bij een zege op Anfield kwamen, was vorig jaar. City speelde toen op dezelfde manier met een 4-4-2 om het middenveld te beschermen. Het verschil is dat we toen een penalty misten op het einde en we niet wonnen. Vandaag werd City bij momenten fysiek overvleugeld."