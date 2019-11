Niet iedereen gelooft nog in Pieter Timmers: "Die kritiek motiveert me"

De blik van Pieter Timmers is volledig gericht op de Olympische Spelen in Tokio. Maar door een ontgoochelend WK gelooft niet iedereen nog in de kansen van de man die in Rio een zilveren medaille behaalde.

Op het WK zwemmen in juli behaalde Pieter Timmers met moeite de halve finales op de 100 meter vrije slag, meteen ook het eindstation. Bovendien greep hij met de estafetteploeg naast het olympische ticket. Om die tegenvallende prestatie door te spoelen, stapte hij in de gloednieuwe International Swimming League. Dat is een competitie tussen vier Europese en vier Amerikaanse teams. "Het is eens iets anders. In het zwemmen is het altijd heel individueel geweest. Hiermee kan je eens op de teamgeest inspelen. Dat is plezant."

"Het slechte WK bleef lang nazinderen"

"Het WK was een domper", zegt Timmers. "Je wilt goed doen en je hebt er ook alles aan gedaan, maar het komt er niet uit. Je laat dan nog eens het team in de steek. Dat is zeker geen fijn gevoel, het bleef lang nazinderen."

Vanaf januari staat alles dan ook in het teken van de Olympische Spelen in Tokio. Toch heeft Timmers in mei nog het EK aangestipt. Daar wil hij Europees kampioen worden. "Ik heb in mijn loopbaan al veel medailles gehaald, maar nog nooit een titel. Als je dan bedenkt dat je carrière niet lang meer duurt, dan wil je toch eens die titel gehaald hebben."

