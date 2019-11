Hoe stevig is de stoel van Mazzu nog? "Het is niet aan mij om beslissingen te nemen"

Felice Mazzu liet lang op zich wachten voor het obligate JPL-interview na een competitiewedstrijd. AA Gent smeerde Racing Genk al de 6e nederlaag van het seizoen aan, niet meteen de ideale voedingsbodem voor een coach die zwaar onder vuur ligt.

"Of ik al gesproken heb met het bestuur? Neen, nog niet", reageerde de Genkse T1 een halfuurtje na het laatste fluitsignaal in Genk-Gent.

"Alles wat de voorbije dagen gezegd is, heb ik ook gezien. Maar van het bestuur heb ik tot nu toe geen signalen gekregen over deze situatie. We zien wel wat er de komende dagen gebeurt."

"Het is niet aan mij om beslissingen te nemen. Zolang ik hier ben, geef ik me 100 procent. Of ik slecht nieuws verwacht? Dat is mogelijk. Of ook niet mogelijk."

"Ik geef alles, zoals ik dat vroeger ook altijd gedaan heb. Het resultaat telt en de resultaten zijn er niet. Of ik nog sereen ben? Ja, want ik weet dat ik alles gegeven heb. Ik begrijp dat de situatie niet makkelijk is voor de club. We wachten het vervolg af."