Van der Poel: "6 Belgen in mijn wiel? Weet niet hoelang dat geleden is"

"Het EK was geen groot doel, maar toch blij met de trui"

Wie dacht dat Mathieu van der Poel de zege vandaag in de schoot geworpen kreeg, kwam toch even bedrogen uit. De Nederlander moest alles uit de kast halen om het Belgische gevaar - met vooral een beresterke Iserbyt - lam te leggen.

"Daar had ik vooraf toch een beetje voor gevreesd", vertelt Van der Poel bij Sporza. "De eerste ronde probeerde ik al een eerste keer, maar ik reed net erna lek. Ik moet proberen om opnieuw wat op die manier te leren crossen."

"Het was geen gemakkelijke overwinning, maar ik heb het grote voordeel dat ik rustig kan blijven tot de grote finale. Ik laat me niet meer zo snel gek maken, dat heeft me vandaag de winst opgeleverd. Je moet toch rondrijden met het gevoel dat het wel in orde zal komen."

De voorlaatste ronde zaten er maar liefst 6 Belgen in het wiel van Van der Poel. "Ik kan me niet herinneren hoelang dat al geleden was. Ik wou ook niet met te veel man de laatste ronde ingaan, vandaar dat ik het tempo ook hoog legde."

Een zoveelste titel was een feit voor Van der Poel. "Het is altijd leuk om een titel te pakken. Ik kan niet zeggen dat het een groot doel was dit jaar, maar een trui nemen is altijd leuk. Vandaag was het gevoel nog altijd niet helemaal terug, maar het is weer een overwinning en daar ben ik blij mee", aldus Mathieu van der Poel.